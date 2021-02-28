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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات لليوم الثاني

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:00 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أجرى الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، جولة تفقدية تابع خلالها سير الامتحانات بعدد من كليات الجامعة، مشددًا على ضرورة التزام كافة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالإجراءات الاحترازية، وقياس درجات الحرارة لجميع الطلاب قبل الدخول إلى الحرم الجامعي وارتداء الكمامة.

أوضح رئيس جامعة طنطا، خلال تفقده كلية الحقوق، أنه لم يتم رصد أية مشكلات داخل لجان الامتحانات في اليوم الثاني على مستوى جميع الكليات، إلى جانب عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا بين طلاب الجامعة وجميع القائمين على عملية الامتحانات.

كما تفقد لجان الامتحانات بكلية الآداب، حيث كان في استقباله الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، مؤكدًا أن سلامة الطلاب في المقام الأول، وأن الجامعة حريصة على توفير كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ما يضمن الحافظ على سلامة صحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وكافة العاملين بالجامعة.
رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات لليوم الثاني
رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات لليوم الثاني
رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات لليوم الثاني
رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الامتحانات لليوم الثاني

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