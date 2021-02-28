محافظ المنوفية يتفقد أعمال التطوير بشوارع غرب شبين الكوم

تفقد اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ميدانيًا أعمال تطوير عدد من شوارع حي غرب ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بنطاق مدينة شبين الكوم بهدف تنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه المستشار الهندسي للمحافظة ومدير مديرية الطرق والنقل ورئيس حي غرب.وتفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع المتفرعة من شارع حمدي أبو اليزيد "الملجأ" بحي غرب والمدرجة ضمن تطوير العشوائيات وخلال الجولة وجه المحافظ رئيس حي غرب بتكثيف أعمال النظافة واستكمال أعمال الإنارة وصيانتها، كما تفقد الأعمال التحضيرية تمهيدًا لبدء أعمال الرصف بشوارع منطقة المرور القديم وكذا تركيب البلدورات والأرصفة للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمنطقة وتحسين الخدمات للمواطنين.وشملت الجولة تفقد المحافظ أعمال التطوير والتجميل بالمنطقة المحيطة بالمستشفى التعليمي، حيث تم تفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى وفرش النجيل الصناعي أمام المستشفى وتركيب الأعمدة الديكورية ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد حفاظًا على المظهر العام باعتبارها منطقة هامة وحيوية.وأكد محافظ المنوفية على أن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها لتوفير حياة كريمة وآمنة لسكان هذه المناطق وتحسين الخدمة المقدمة لهم للأفضل، مؤكدًا حرصه على الارتقاء والنهوض بمستوى الخدمات بمختلف القطاعات والتعاون الوثيق مع كافة الجهات لتحقيق تنمية شاملة علي أرض المنوفية.