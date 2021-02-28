علاء عابد: العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية تعاونية لخدمة الوطن

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن هناك تعاون تام بين اللجنة والحكومة، لافتا إلى أن العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الدورة البرلمانية السابقة كانت خلال أول سنتين من عمر البرلمان السابق توافقية وتعاونية، ولكن بعد ذلك أصبح هناك نوع من الفتور من السلطة التنفيذية تجاة السلطة التشريعية، ونتمنى أن تستمر العلاقة بين البرلمان الحالي والحكومة في إطار التعاون لصالح الوطن.وأضاف علاء عابد في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم، لمناقشة ما يخص اللجنة في البيان الذى ألقاه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 3 من فبراير سنة 2021.وأضاف "عابد"، أنه خلال اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي برؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، أكد على التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية، في إطار القانون.وأشار عابد إلى أن رئيس الوزراء أكد أنه في حالة الاشتباك بين الوزرات مثلما يحدث حول تبعية شركة القابضة للنقل البحري والنهري بين وزارة قطاع الأعمال العام وزارة النقل والمواصلات، وبالتالي سيكون هناك لجنة رباعية بخصوص قانون النقل النهري والبحري.وقال علاء عابد: نحن منتخبين لخدمة الدولة المصرية والمواطنين، وكلنا نعمل من أجل إعلاء مصلحة الوطن وهناك دور كبير وملموس لوزارة الإسكان، يشعر به المواطن المصري في الشارع.ووجه عابد عدد من الأسئلة لمسؤولي وزارة الإسكان حيث طالب بشرح خطه الجهاز المركزي للتعمير والأجهزة التابعة له بشأن صيانة الطرق التابعة له، كما تساءل عن مدى التنسيق بين وزارة النقل والإسكان في حالة إنشاء الطرق والكباري وربطها بشبكة طرق مصر، وأيضا جهود توحيد المفاهيم الخاصة لإنشاء وصيانة الطرق على مستوى الجمهورية لضمان الحماية والجودة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات الموضوعات لمناقشة ما يخص اللجنة في البيان الذى ألقاه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام المجلس بجلسته العامة المنعقدة يوم الأربعاء 3 من فبراير سنة 2021، بحضور المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء حسام بدر الدين رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.