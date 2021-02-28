الوكالة الألمانية تطلق دعوة للمشاركة في أول معسكر تدريبي عبر الإنترنت

أطلقت الوكالة الألمانية للتعاون الدولي ( جي.إي. زد ) ومنظمة "موئل" التابعة للأمم المتحدة، بالتعاون مع عدد من الشركات، دعوة مفتوحة للمطورين ورواد الأعمال للتقديم في أول معسكر تدريبي و"هاكاثون" عبر الإنترنت في المنطقة العربية.وذكر بيان للوكالة نشرته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن المعسكر التدريبي يهدف إلى توفير التدريب والتطوير والتمويل للشركات الناشئة لبناء منصاتها على تقنية "بلوك تشين"، موضحا أن المعسكر التدريبي سوف يستمر لمدة 3 أسابيع، يليه "هاكاثون" لمدة 3 أيام مع جوائز تصل إلى 30 ألف دولار.وأشار إلى أنه سوف يتم دمج الفائزين في نظام "ستاكس" البيئي العالمي، وهو مجتمع من الكيانات المستقلة والمطورين وأعضاء المجتمع، توحدهم مهمة بناء إنترنت مملوك للمستخدم على تقنية "بلوك تشين"، موضحا أن آخر موعد للتقديم في المعسكر هو 5 مارس المقبل.