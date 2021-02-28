بعد فتح التسجيل.. 5 فئات لها الأولوية لأخذ لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن بدء تسجيل الفئات المستحقة من المواطنين، للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك لمواجهة تفشي انتشار المرض الذي اجتاح العالم منذ أكثر من عام.وأوضحت وزارة الصحة، أنه تم البدء في تسجيل الفئات المستحقة من مرضى الأمراض المزمنة، وهم:1- مرضي الأورام والفشل الكلوي.2- المواطنون الذين خضعوا لعملية قلب مفتوح، أو قساطر مخية، أو طرفية.3- مرضى عمليات زرع الكلى.4-مرضي عمليات زرع الكبد.5- الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي، وخاصة العاملين بمستشفيات العزل، والصدر، والحميات، ومرضي الأورام والفشل الكلوي.جدير بالذكر أنه يتم أخد اللقاح في عضلة الكتف، على جرعتين يفصل بينهما 21 يوما.