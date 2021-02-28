نص تعديلات «مستقبل وطن» على قانون الشهر العقارى

حصل "الدستور" على مشروع قانون تقدمت به الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" مُزكى من أكثر من 60 نائبًا بشأن إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري وبتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.وجاء القانون في 4 مواد رئيسية، المادة الأولى تطالب بتأجيل وإرجاء العمل بالقانون 186 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتي يوم 31 من ديسمبر 2021.وجاء نص القانون كالتالي: