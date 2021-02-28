السعودية ومالى تبحثان العلاقات الثنائية بينهما

بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله مع وزير خارجية مالي زيني مولاي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.كما تناول الوزيران - خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد - وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وسلم الأمير فيصل وزير خارجية مالي وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة، تقديرًا لجهوده في تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.