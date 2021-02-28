هدية السيسي.. تسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بمطروح قريبا

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، إنه سيتم قريبا تسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة هدية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لهم في احتفالية تنظمها مديرية القوى العاملة بالمحافظة بهذه المناسبة نيابة عن الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة.وأوضح محافظ مطروح، في بيان اعلامي له، أنه سيتم ذلك في إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لتلك الفئة وتوفير كافة أوجه الرعاية وسبل الحماية لجميع فئات العمالة غير المنتظمة.وأشار محافظ مطروح إلى أن وزارة القوى العاملة قامت بتوفير بوليصة تأمين خاصة لفئات العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات الوزارة من خلال إبرام تعاقد مع شركة مصر للتأمين بمبلغ تعويضي قيمته مائة ألف جنيه تغطى حالات الوفاة بحادث أو العجز الكلى والعجز الجزئي المستديم نتيجة حادث فضلا عن مصاريف علاج طبى للفرد بقيمة عشرة الاف جنيه وتكاليف أجهزة طبية للفرد بقيمة خمسة الاف جنية ومصاريف جنازة بقيمة الفان جنيه.وتابع أن ذلك بتمويل من حسابات الرعاية الاجتماعية الصحية بمديريات القوى العاملة بالمحافظات للعمالة غير المنتظمة سارية اعتبارا من يناير 2021، مؤكدا على استمرار جهود الدولة لرعاية ودعم العمالة غير المنتظمة وشمولهم بالحماية والرعاية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية واستكمالا لما بدأته وزارة القوى العاملة من من مبادرات لحماية تلك الفئة في كافة نواحي حياتها.