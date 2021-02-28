إزالة 22 تعديًا على نهر النيل ومنافع الري في 4 محافظات

يواصل قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارةالموارد المائية والري، تنفيذ حملات إزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع القوات المسلحة وقوات الأمن والأجهزة المحلية، لتوفير الاحتياجات المائية لكل القطاعات المستفيدة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.ونفذ قطاع حماية وتطوير النيل، الأحد 22 إزالة فى نطاق محافظات "القليوبية - الدقهلية – المنيا - دمياط "، وبذلك يصبح إجمالى المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل ٥٧٦٥٠ إزالة، في إطار الحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.