خطوات التسجيل عبر الموقع الإلكترونى للحصول على لقاح «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن انطلاق الموقع الخاص لتسجيل لقاح كورونا المستجد، اليوم الأحد، حيث يمكن للبالغين فوق سن 18 سنة، التسجيل عبر الرابط التالي: https:egcovac.mohp.gov.eg.ويمكن التسجيل في الموقع من خلال الخطوات التالية:- يطلب الموقع من زواره الراغبين في التسجيل، مجموعة من البيانات، منها الاسم ورقم المحمول والبريد الإلكترونى والمحافظة التي يعيش بها، وأيضا رقم الهاتف الخاص بـ"واتس آب".- بعد عملية التسجيل يجري الموقع تلقائيًا استبيانا.- يوجه الموقع مجموعة من الأسئلة، عما إذا كان المسجل مصابًا بأمراض مزمنة، والأماكن التي يرغب في الحصول منها على لقاح كورونا.- يرسل الموقع بعد حصوله إجابات للأسئلة "رسالة تشمل كود والمكان الخاص بكل شخص لتسلم اللقاح على جرعتين بين كلٍ منهما 21 يومًا.ويعطي الموقع لزواره الراغبين الحصول على اللقاح، معلومات لإمكانية تلقي اللقاح وللمزيد من المعلومات والاستفسار يمكن التواصل على الخط الساخن ١٥٣٣٥.