«النواب» يوافق على المادة الخامسة من مشروع قانون تجميع البلازما

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة "5" من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.وجاء نص المادة كما يلى:"مادة 5"، يُعد بكل مركز عمليات الدم سجل إلكتروني أو ورقي تدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيا، الذين يسمح لهم بالتبرع بالدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها، بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز، ويُصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع، وتغيير قواعد مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.وجاءت موافقة المجلس بعد التعديل الذى اقترحته وزيرة الصحة، بناء على المناقشات التي دارت بالجلسة، وإزالة أي لبس من النص يمنع المتبرع من التبرع بالدم في أي مكان.