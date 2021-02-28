قطر تسجل 467 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الأحد، تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، من بينها 428 حالة إصابة محلية مسجلة بين أفراد المجتمع، و39 حالة بين المسافرين العائدين من الخارج الذين يخضعون للحجر الصحي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة 163664 حالة.وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه تم فحص 9158 حالة خلال الليلة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الحالات التي تم فحصها 1537958 حالة حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات النشطة 9785 حالة.كما سجلت قطر حالة وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 258 حالة حتى الآن، فيما سُجلت 402 حالة شفاء، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 153621 حالة.