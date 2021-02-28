الأمم المتحدة تدين الحملة الأمنية الدامية في بورما

دانت الأمم المتحدة الحملة الأمنية العنيفة في بورما، اليوم الأحد، ودعت القادة العسكريين للبلاد إلى الامتناع عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين.وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في بيان: "ندين بشدة التصعيد في العنف ضد المحتجين في بورما، وندعو الجيش للتوقف فورا عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين".