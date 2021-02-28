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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير التخطيط اليمني: محافظة مأرب في حاجة للدعم والمساندة للتخفيف المعاناة

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:49 م
الدكتور واعد باذيب
الدكتور واعد باذيب
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أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني الدكتور واعد باذيب، حاجة محافظة مأرب إلى تقديم الدعم والمساعدة بشكل كبير؛ للتخفيف من معاناة النازحين، مجددًا التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا وبناء الدولة المدنية الحديثة، وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية.

جاء ذلك خلال مباحثات وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن لوران بوكيرا، والتي تناولت إمكانية تدخل البرنامج لإغاثة النازحين بمحافظة مأرب إثر التصعيد العسكري الحوثي مؤخرا، وكذا التدخلات بعموم المحافظات، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد.

وأشارت الوكالة اليمنية إلى أن اللقاء تناول التنسيق والجهود المشتركة بين الوزارة والبرنامج بخصوص تطوير العمل الإغاثي، والتسهيلات المقدمة من جانب الوزارة للبرنامج من أجل تنفيذ مشاريعه ضمن تدخلاته في اليمن بالشكل المطلوب؛ للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات بدون استثناء، انطلاقا من مسؤولية الحكومة في القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه شعبها على أكمل وجه.

وأشار باذيب إلى جهود برنامج الأغذية العالمي في تقديم المساعدات لليمنيين، ومواجهة خطر حدوث مجاعة في ظل الأوضاع الصعبة الراهنة التي تعيشها البلاد بفعل الانقلاب الحوثي، والحرب التي يشنها على عدد من المحافظات.

وشدد وزير التخطيط على أهمية التنسيق مع الوزارة بخصوص مشاريع البرنامج في اليمن، متطرقا إلى أهمية عقد ورشة عمل فنية حول إطلاق برنامج النافذة الواحدة بمشاركة مختلف الجهات المستفيدة، بهدف تقليص الكثير من الإجراءات المطلوبة وتقديم كافة التسهيلات في العمل الإنساني والتنموي.

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