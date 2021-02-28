حملة مكبرة لنظافة وإنارة مدافن الشيخ شرف في أبوقرقاص (صور)

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، حملة مكبرة للنظافة والتجميل والإنارة وقص وتهذيب الأشجار، وتمهيد الشوارع بمدافن الشيخ شرف، وذلك للتسهيل على المواطنين أثناء تشييع موتاهم خاصة خلال فترة الليل.قال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إنه تم تكليف نواب رئيس المركز بمتابعة الأعمال اليومية للمدينة والقرى التابعة للمركز، حيث تم شن حملة لنظافة وإنارة مدافن الشيخ شرف بالمركز وذلك للتسهيل على المواطنين أثناء القيام بدفن موتاهم ليلا وتطبيقا للإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، كما تم مسح وكنس شوارع المدينة وجاري أعمال دهان أعمدة الإنارة بمدينة أبوقرقاص.ووجه رئيس المركز بضرورة تفعيل دور الأجهزة التنفيذية بالمركز بالعمل على زيادة المسطحات الخضراء في مركز أبوقرقاص، والاهتمام بالتشجير والحفاظ على الشكل الجمالي والتنسيق الحضاري للمدينة والقرى.وأكد رئيس المركز أن العمل يجري على قدم وساق تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة.