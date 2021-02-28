رئيس جامعة مطروح: تقرير يومي عن الامتحانات وإجراءات احترازية مشددة

تابع الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، والتي انطلقت أمس السبت، بعدد من كليات الجامعة، وبدأت اليوم بكليات الطب البيطري، التربية النوعية، علوم البترول والتعدين، الحاسبات والذكاء الاصطناعي.وشدد النجار، على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتواجد الأساتذة والمراقبين لحل أي مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، مشيدًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها كليات الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الكمامة الطبية، وقياس درجات الحرارة، وتعقيم اللجان قبل وبعد الامتحانات، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتوفير غرف للعزل المؤقت في حالة ظهور أي حالات إصابة.وأكد الدكتور مصطفى النجار، إنه يتم إعداد تقرير يومي عن أعمال الامتحانات، تتضمن أعداد الحضور والغياب بين الطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية، ومتابعة أية شكاوي تتعلق بالامتحانات.