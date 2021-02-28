التشيك تستخدم لقاح «سبوتنيك- في» دون موافقة «الأدوية الأوروبية»

أعلن رئيس وزراء التشيك أندريه بابيس، اليوم الأحد، أن بلاده ستستخدم لقاح "سبوتنيك في" الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد المسبب لـ«كوفيد- 19» دون موافقة وكالة الأدوية التابعة للاتحاد الأوروبي.وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية- عبر موقعها الإلكتروني- أن جمهورية التشيك تكافح مع عودة تفشي كوفيد- 19 خلال الأسابيع الماضية، لتصبح من بين الدول الأكثر تضررًا في العالم من حيث معدل الإصابات والوفيات جراء الجائحة العالمية.وكان بابيس قد صرح، في 10 فبراير الجاري، بأن التشيك قد تنتظر موافقة وكالة الأدوية الأوروبية قبل استخدام اللقاح.ومن المتوقع أن تزود فرنسا البلاد بـ100 ألف جرعة من لقاح "فايزر- بيونتك" بحلول منتصف شهر مارس المقبل.ويعد "سبوتنيك V" الذي سجلته حتى اليوم 38 دولة، بين ثلاثة لقاحات أكثر شعبية ضد فيروس كورونا على مستوى العالم.وتصل فاعلية اللقاح الروسي الذي يجري التطعيم به على جرعتين إلى 91.4% حسب نتائج الاختبارات السريرية، مع الحماية بنسبة 100% من خطر الإصابة بحالات خطرة من العدوى.