سفير بلجيكا يزور مشروع متحف قناة السويس

زار السفير البلجيكي بالقاهرة فرانسوا كورنيه دي الزيوس، يرافقه كل من سحر زغلول مدير المعرض التاريخي لمتاحف هيئة قناة السويس والدكتور محمد الذهبي استشاري المشروع، مشروع متحف قناة السويس، وكان في استقبالهم المهندس أحمد جامع رئيس القطاع مدير فرع سيناء والمهندس محمد عبدالله العلواني مدير المشروع.وأشاد السفير البلجيكي بأداء شركة المقاولون العرب في ما تم تنفيذه لإحياء هذا المبني الذي يمثل حقبة زمنية مهمه في تاريخ العلاقات المصرية الأوروبية.ومن جانبه صرح المهندس مبارك منصور بأن مشروع المتحف عبارة عن أعمال انشائية وترميم أول مبنى إداري لقناة السويس وأعادته لسالف عهده بعد الافتتاح التاريخي لقناة السويس عام 1869 وتأهليه ليكون متحف عالمي يحكي تاريخ قناة السويس منذ نشأتها حتى افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لقناة السويس الجديدة كما يشمل المشروع أيضا إدراج استراحة فرديناند ديليسبس داخل المتحف كما يتضمن أيضا عمل جدارية تذكارية تحكي تاريخ قناة السويس.وأضاف مبارك أن المتحف يشغل مساحة عشرة آلاف متر مسطح تشمل مساحة المباني المشغولة منها 5500 متر مسطح وبدروم بمساحة 1200 متر مسطح كما يشمل المشروع شبكة أنفاق داخلية ممتدة خارج نطاق المتحف كما أضاف أن العمل بدأ بترميم الأعمال الخشبية بالكشف عن اللون الأصلي للأخشاب ودهانات الحوائط الذى أنشئ بها المبنى وإعادتها لأصلها وإزالة قواطيع الأخشاب المستحدثة وأضاف المهندس أحمد جامع أن المبنى يضم 99 قاعة و114 بابا و175 نافذة و303 عمود خشبي بقيمة مبدئية للمشروع 200 مليون جنيه.