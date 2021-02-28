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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الإعلام اليمني: الهجمات المتتالية لميليشيا الحوثي تؤكد نهجها الإرهابي

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:21 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني، إن سلسلة الهجمات الإرهابية المتتالية الفاشلة التي تنفذها ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، والتي تستهدفت المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية، تؤكد من جديد "نهجها الإرهابي"

وأوضح الإرياني- في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الأحد- أن هذه الممارسات تؤكد استمرار الميليشيا الحوثية في تحدي إرادة المجتمع الدولي، وأن الميليشيا تحاول عبر هذه الهجمات اصطناع انتصارات وهمية، والتغطية على هزائمها النكراء وخسائرها البشرية الفادحة التي تتكبدها بشكل يومي في مختلف جبهات القتال بمحافظة مأرب على يد الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية والقبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

‏وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن، مارتن جريفيث، بإصدار إدانة واضحة للهجمات الإرهابية الحوثية التي تستهدف الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب والجارة السعودية، والضغط على ميليشيا الحوثي لتنفيذ القرارات الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2564 (2021).

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