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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يُكرم طاقم إسعاف سلم 80 ألف جنيه عثر عليها بموقع حادث

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:43 م
محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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كرًم الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، طاقم مرفق الإسعاف ببني سويف (على محمد حسن علي "مسعف"، إدوارد فتح الله خليل إبراهيم "سائق")، لأمانتهما بعد أن قاما بتسليم 80 ألف جنيه وعملات ذهبية عثرا عليها في حادث سيارة بطريق بني سويف الصحراوى الشرقي.

وسلم طاقم الإسعاف المبلغ للشرطة لتسليمه لأهالي وذوي المصابين، وسلمهما المحافظ شهادات تقدير، معربا عن سعادته الكبيرة وتقديره الكامل لهذه النماذج الرائعة والقدوة الحسنة في الأمانة والشهامة، مؤكدا على أن تلك النماذج تجسد المعدن النفيس للشعب المصري عموما، ولأهالي بني سويف بصفة خاصة فهم أهل الأمانة والكرم والإخلاص والطيبة.

وأوضح غنيم، أن تلك ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها بمثل هذه النماذج النبيلة، حيث سبق وأن التقى في فترات سابقة بنماذج وأفراد من مرفق الإسعاف قاموا بنفس الفعل بدافع من الأمانة والشهامة والإخلاص في العمل.

وأكد المحافظ حرصه على لقائه بطاقم الإسعاف بهدف ترسيخ وتحفيز مثل هذه النماذج المتميزة مهنيا وأخلاقيا، وإلقاء الضوء على المتميزين أخلاقيا والمتأصلين بعادات وتقاليد الشعب المصري المعروف بها على مر العصور، الذي من شأنه ترسيخ تلك القيم والسلوكيات السامية في نفوس ووجدان أبنائنا البراعم والشباب ويمثل أكبر حافز للتحلى بها والعمل من خلالها في كل مراحل حياتهم، خاصة أخلاق الأمانة والانتماء وحب الوطن.

وعبر طاقم الإسعاف عن سعادتهم بهذه اللفتة الطبية من المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وحرصه على لقائهم بمكتبه، والذي يعتبر تشجيعا كبيرا له وزملائه العاملين في مرفق الإسعاف،مؤكدا على أن المصريين كلهم بداخلهم الخير والأمانة، وأن ما فعلوه هو واجب وطني بدافع أداء الأمانة على أكمل وجه والإخلاص في العمل، وموجهين الشكر لرؤسائهم في العمل الذين لم يتوانوا في تكريمهم ودعمهم هم وزملاؤهم ليكونوا دائما عند حسن الظن والثقة بهم ومثار فخر وإعجاب لهذا المرفق الحيوي.

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