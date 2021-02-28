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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لجنة الانتخابات الفلسطينية تُصدر بيانًا بشأن آليات وشروط الترشح

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:42 م
الانتخابات الفلسطينية
الانتخابات الفلسطينية
مروة عنبر
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أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أنه يمكن للمعنيين الإطلاع على المعلومات التفصيلية حول آليات وشروط الترشح، التي تنشرها اللجنة عبر موقعها الإلكتروني.

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، ردا على استفسارات واسئلة المواطنين ومختلف الفصائل الوطنية والقوائم التي تنوي الترشح للانتخابات التشريعية، أنها ستنشر المزيد من المعلومات التي ستجيب على كل الاستفسارات، على موقعها الالكتروني وعبر وسائل الاعلام بعد انتهاء مرحلة النشر والاعتراض.

وأضافت اللجنة أنها تنشر هذه المعلومات كجزء من مسؤوليتها وعملها، ولإعطاء المعنيين فرصة كافية للاطلاع على هذه الإجراءات، تحضيرًا لمرحلة الترشح المقررة في العشرين من شهرمارس المقبل.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات المنشورة مستندة إلى القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته السارية.

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