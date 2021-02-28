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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تردد قناة الأهلي على النايل سات 2021

الأحد 28/فبراير/2021 - 05:11 م
قناة الأهلي
قناة الأهلي
أسماء منصور
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بالتزامن مع استعداد فريق الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، على استاد "الأهلي وي السلام"، المرتقب مشاهدته لأنه سيقام مساء اليوم الأحد الساعة السابعة والنصف مساءً، يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة الأهلي 2021.

وتعرض لكم الدستور تردد قناة الأهلي 2021 حرصًا منها على تلبية رغبة القراء لمتابعة المباراة، خاصة وبعدما تغير تردد الكثير من القنوات في مطلع عام ٢٠٢١ منها قناة الأهلي.

تردد قناة الأهلي 2021

القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة: 11747
معدل الترميز: 27500
معامل الاستقطاب: رأسي H
معامل تصحيح الخطأ: ¾.
وبإمكان الحصول على بث القناة من خلال هذا التردد أيضا
القمر الصناعي: نايل سات
تردد القناة 11440
معدل الترميز 27500
معامل الاستقطاب أفقي V
معامل تصحيح الخطأ: 56.

يذكر أن هذه المباراة ستقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وسيتم مراعاة الالتزام بالقواعد الصحية والإجراءات الوقائية الصارمة؛ لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"

ولا يخفى أن قناة الأهلي تحظى بجماهيرية واسعة في مصر ولها قطاع كبير من المشاهدين من كافة الأعمار، حيث تقدم القناة كل ما يخص النادي الأهلي سواء في كرة القدم أو السلة والرياضات الأخرى، ولديها نخبة من النقاد والمحللين الرياضيين أضف لذلك جودة القناة من حيث الصوت والصورة، وتتمتع كذلك بتعليق متميز يجعل المشاهد يفضلها وترتفع بذلك نسب مشاهدتها.

أبرز برامج قناة الأهلي 2021

_ برنامج الأهلي اليوم
-الأهلي في الصحافة
_ برنامج البيت الكبير
- ستاد الأهلي

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

ويرتقب الجمهور اليوم الأحد 28 فبراير مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش في الأسبوع 14 من الدوري المصري.

ويذكر أن الأهلي قبل هذه المباراة أحتل الترتيب الرابع من 9 مباريات حيث جمع منها 21 نقطة، بينما يحتل فريق طلائع الجيس الترتيب 14 في الدوري حيث لعب 13 مباراة جميع منهما 12 نقطة.

تردد القنوات التعليمية الجديدة على النايل سات 2021

وهذا بعد أن حقق النادي الأهلي فوزا على فريق الدحيل، بهدف سجله حسين الشحات، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت الخميس الماضي، قبل أن يخسر الأهلي بايرن ميونيخ، ويتعثر بهذه الخسارة في الوصول لنهائي المونديال.

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