تردد قناة الأهلي على النايل سات 2021

تردد قناة الأهلي 2021

أبرز برامج قناة الأهلي 2021

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

بالتزامن مع استعداد فريق الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش، على استاد "الأهلي وي السلام"، المرتقب مشاهدته لأنه سيقام مساء اليوم الأحد الساعة السابعة والنصف مساءً، يبحث العديد من المشاهدين عن تردد قناة الأهلي 2021.وتعرض لكم الدستور تردد قناة الأهلي 2021 حرصًا منها على تلبية رغبة القراء لمتابعة المباراة، خاصة وبعدما تغير تردد الكثير من القنوات في مطلع عام ٢٠٢١ منها قناة الأهلي.القمر الصناعي: نايل ساتتردد القناة: 11747معدل الترميز: 27500معامل الاستقطاب: رأسي Hمعامل تصحيح الخطأ: ¾.وبإمكان الحصول على بث القناة من خلال هذا التردد أيضاالقمر الصناعي: نايل ساتتردد القناة 11440معدل الترميز 27500معامل الاستقطاب أفقي Vمعامل تصحيح الخطأ: 56.يذكر أن هذه المباراة ستقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وسيتم مراعاة الالتزام بالقواعد الصحية والإجراءات الوقائية الصارمة؛ لتجنب الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"ولا يخفى أن قناة الأهلي تحظى بجماهيرية واسعة في مصر ولها قطاع كبير من المشاهدين من كافة الأعمار، حيث تقدم القناة كل ما يخص النادي الأهلي سواء في كرة القدم أو السلة والرياضات الأخرى، ولديها نخبة من النقاد والمحللين الرياضيين أضف لذلك جودة القناة من حيث الصوت والصورة، وتتمتع كذلك بتعليق متميز يجعل المشاهد يفضلها وترتفع بذلك نسب مشاهدتها._ برنامج الأهلي اليوم-الأهلي في الصحافة_ برنامج البيت الكبير- ستاد الأهليويرتقب الجمهور اليوم الأحد 28 فبراير مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش في الأسبوع 14 من الدوري المصري.ويذكر أن الأهلي قبل هذه المباراة أحتل الترتيب الرابع من 9 مباريات حيث جمع منها 21 نقطة، بينما يحتل فريق طلائع الجيس الترتيب 14 في الدوري حيث لعب 13 مباراة جميع منهما 12 نقطة.وهذا بعد أن حقق النادي الأهلي فوزا على فريق الدحيل، بهدف سجله حسين الشحات، في ربع نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت الخميس الماضي، قبل أن يخسر الأهلي بايرن ميونيخ، ويتعثر بهذه الخسارة في الوصول لنهائي المونديال.