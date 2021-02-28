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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وزيرة الصحة: لن نصدّر بلازما للخارج إلا بتحقيق الاكتفاء

الأحد 28/فبراير/2021 - 04:14 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أنه لن يتم تصدير البلازما للخارج إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الذي تحتاجه الدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفى جبالى أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

وأشارت هالة زايد إلى أن التكليفات الرئاسية تقضى بعدم التصدير إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى، ويمكن التصدير إذا كان بهدف التصنيع.

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