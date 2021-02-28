«سعفان» ومحافظ البحيرة يتبادلان الدروع أثناء تسليم بوالص التأمين للصيادين

تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، الدروع، حيث أهدى الوزير درع الوزارة للمحافظ تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال توفير فرص عمل لذوي الهمم والعزيمة في إطار حياة كريمة، فضلا عن رعاية وحماية ومساعدة العمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين تسليم بوالص تأمين علي الحياة لهم.جاء ذلك خلال حفل تسليم بوالص التأمين للصيادين.