السعودية تغلق مسجدين بمكة والمدينة المنورة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، عن إغلاق مسجدين جديدين بعد الكشف عن حالتين تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «نفذت وزارة الشئون الإسلامية، اليوم، إغلاق مسجدين مؤقتًا في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بعد ثبوت حالتي ‎كورونا بين صفوف المصلين».وأشارت وزارة الشئون الإسلامية إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 21 يومًا، بلغ 170 مسجدًا، تم فتح 158 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على صحة المصلين وفق أعلى معايير السلامة.