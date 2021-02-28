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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مجلس النواب يوافق على المادة الرابعة من قانون تنظيم بلازما الدم

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:32 م
مجلس النواب
مجلس النواب
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى، على المادة "4" من مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها والتى تنص على أن التبرع بالدم بدون مقابل وجاء نص المادة كما يلى:

مادة (4): "على الطبيب المرخص له بإدارة مركز عمليات الدم أخذ الكمية الدم المتبرع بها من المتبرعين بمعرفته وتحت إشرافه ومسئوليته، وفى كل الأحوال يجب أن يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل".

وشهدت المادة مناقشات حول الإضافة التي أدخلتها لجنة الصحة في الفقرة الأخيرة من المادة والتى تضمنت النص على انه يجب ان يكون التبرع بالدم تطوعا وبغير مقابل، حيث طالبت النائبة مرفت مطر، بالعودة لنص الحكومة والذى لم يتضمن الإضافة التى أدخلتها اللجنة، مبينة أن هذا هو الأدق، ولأن وجود هذه الإضافة تتعارض مع المادة 11 من مشروع القانون التي تضمنت تقديم مقابل لمتبرع البلازما، يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل.

وعقب الدكتور محمد العماري، مقرر مشروع القانون، قائلا:"المتعارف عليه دوليا أن التبرع بالدم يكون طواعية وبدون مقابل، أما البلازما فينطبق عليها ما ينطبق على التجارب السريرية".

وانتقد النائب الدكتور إيهاب رمزي، أن يكون التبرع بالدم بمقابل، في حين أن استخلاص البلازما خطوة تأتي عقب التبرع بالدم.

وعقبت وزارة الصحة والسكان، أن التبرع بالدم سيكون طوعًا وبغير مقابل، موضحة أن مصر وقعت على اتفاقيات بالأمم المتحدة على أن يكون التبرع بالدم بدون مقابل، مشيرة إلى أن التبرع بالدم مختلف عن التبرع بالبلازما ولن يتم استخلاص البلازما من الدم المتبرع به.

وأضافت أن المتبرع بالبلازما متبرع دائم ولابد أن يتبرع 4 مرات في الشهر بمقابل، ولا يعطى مقابل إلا بعد أن ضمنان أنه دائم.

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