أزمة «السيستم» تختفي من امتحانات الثاني الثانوي بقليوب

بدء طلاب الصف الثاني الثانوي آداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني في يومه الأول لمادتي اللغة العربية والجبر والتفاضل صباح اليوم إلكترونيا بالمدارس من خلال أجهزة التابلت.وقلت نسبة الشكوى من الأعطال والمشاكل التقنية اليوم مقارنة بأمس، حيث أدى الغالبية من طالبات مدرسة الشهيد علاء أبو سليم الثانوية بنات في قليوب بالقليوبية الامتحانات بشكل طبيعي.وقالت مريم حسين، طالبة بالصف الثاني الثانوي، إن معظم الطلاب استطاعوا الدخول لمنصة الامتحان وحل الاختبار بالكامل، لكن عدد قليل منهم واجه مشكلة في الدخول للسيستم في مادة اللغة العربية، أما في مادة الجبر اختفت المشكلة تماما واستطاع الطلاب أداء الامتحان دون شكوى.وتنعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها جهاز التابلت، وورقيًا لباقي الفئات بلجان مراقبة ومؤمّنة حسب الجدول المرفق.كما تُعقد امتحانات إلكترونية قصيرة «من المنزل» في آخر كل شهر، بداية من شهر مارس وحتى شهر مايو، للصفين الأول والثاني الثانوي، بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني.