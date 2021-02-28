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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

زعيم الأغلبية يتقدم بتعديلات جديدة على قانون بلازما الدم

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:31 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
كريمة أبو زيد والسيد السعدني
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تقدم النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل زعيم الأغلبية البرلمانية، بمقترح حسم الجدل في شأن المادة المنظمة للرسوم التي يؤديها للمراكز المتخصصة طالبة الترخيص للقيام بأي من عمليات الدم، سواء فيما يخص فحص طلب الترخيص وإصدار الترخيص أو تجديدة.

ووفقا لمقترح أشرف رشاد، في شأن المادة (3) ووافق عليها مجلس النواب، "يؤدي طالب الترخيص رسوم ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه مقابل فحص طلب الترخيص عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز 100 ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص، وما لا يجاوز 50 ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص، ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلهة من وسائل الدفع الإلكتروني المحددة قانونا".

وتضمن المادة أيضا "تحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه".

وكانت المادة قد شهدت مطالبات نيابية بتحديد فترة الترخيص فضلا عن تحديد فئات الرسم، الأمر الذي علق علية رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي بتأكيده أن المادة 38 من الدستور فرقت بين الضرائب العامة وغير ذلك من الرسوم، إذ أن الضريبة العامة يجب أن يكون تنظيمها واضحًا ومباشرًا في القانون، أما الرسوم فتكون في حدود القانون، ونجد هنا أن مشروع القانون وضع حدًا أقصي، وبالتالي فاللائحة التنفيذية تتعرض تفصيلا لهذه الرسوم لاسيما إذا رغبت الحكومة لاحقا فتتحرك اللائحة من خلال التعديل في ظل هذه الحدود.

فيما أوضح النائب محمد العماري، مقرر مشروع القانون أيضا أن مسألة تحديد فترة الترخيص هي أمر تفصيلي يحدد في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.

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