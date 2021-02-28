وزيرة الصحة: تسجيل 45 ألف مواطن لتلقى لقاح كورونا خلال 12 ساعة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن تسجيل 45 ألفًا و429 مواطنًا من الفئات المستحقة لتلقي لقاح فيروس كورونا على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل www.egcovac.mohp.gov.eg، خلال أول 12 ساعة منذ إطلاق الموقع بعد الساعة الثانية عشرة صباح اليوم الأحد، ضمن خطة الدولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا، وفي إطار الاهتمام بالصحة العامة.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 6 آلاف و615 من العاملين بالقطاع الطبي، و32 ألفًا و172 من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى تسجيل 6 آلاف و642 مواطنًا من الفئات الأخرى من كبار السن.وأضاف مجاهد، أن الخط الساخن للوزارة "15335"، استقبل 217 اتصالًا هاتفيًا من المواطنين لتسجيل بياناتهم، وذلك من ضمن إجمالي عدد المسجلين حتى الآن على الموقع الإلكتروني لحجز لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة.وتابع مجاهد أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم "العاملون في القطاع الطبي"، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من "أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن".ولفت إلى أن الموقع الإلكتروني سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على لقاح فيروس كورونا للفئات المستحقة تلقائيًا، وذلك حسب السن والأمراض المزمنة والحالة الصحية، وفقًا للبيانات التي تم إدخالها على الموقع.وأشار مجاهد إلى أنه تم تخصيص مكتب في الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى الجمهورية لتسجيل كل المواطنين من الفئات المستحقة لمن لا يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول على لقاح فيروس كورونا.