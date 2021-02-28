رئيس جامعة بورسعيد يتابع سير الامتحانات بالكليات

تفقد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة للعام الجامعى 20212020، وذلك تزامنًا مع قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وتفقد رئيس الجامعة، كلية الآداب وكان في استقباله عميدا الكليتين، وخلال تفقد سير أعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال، توفير كواشف حرارية ومطهرات، وكذلك التأكد من ارتداء الكمامة بمدخل كافة الكليات.وأكد رئيس الجامعة متابعته سير أعمال الامتحانات على مدار اليوم والتواصل المباشر مع عمداء ووكلاء الكليات، وذلك لضمان توفير أقصى درجات الرعاية والخدمات للطلاب، والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسىي مناسب لأداء الامتحانات، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.