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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وخلال تفقد سير أعمال الامتحانات، شدد رئيس الجامعة على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال، توفير كواشف حرارية

رئيس جامعة بورسعيد يتابع سير الامتحانات بالكليات

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:29 م
امتحانات جامعة بورسعيد
امتحانات جامعة بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة للعام الجامعى 20212020، وذلك تزامنًا مع قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتفقد رئيس الجامعة، كلية الآداب وكان في استقباله عميدا الكليتين، وخلال تفقد سير أعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، من خلال، توفير كواشف حرارية ومطهرات، وكذلك التأكد من ارتداء الكمامة بمدخل كافة الكليات.

وأكد رئيس الجامعة متابعته سير أعمال الامتحانات على مدار اليوم والتواصل المباشر مع عمداء ووكلاء الكليات، وذلك لضمان توفير أقصى درجات الرعاية والخدمات للطلاب، والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسىي مناسب لأداء الامتحانات، خاصة في ظل تداعيات جائحة كورونا.

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