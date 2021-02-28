«تعليم أسوان»: 5856 طالب أدوا امتحانات «تانية ثانوي» (صور)

أكد الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسوان، إن 33022 طالبا وطالبة أدوا امتحانات الصف الرابع الابتدائي (متعدد التخصصات)، وسط إجراءات احترازية مشددة من تعقيم للجان، وقياس درجة حرارة التلاميذ، وتوفير بوابات التعقيم، وارتداء الكمامات، أو واقي الوجهوأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أنه من خلال متابعة المسؤولين للجان، تبين حسن سير العملية الامتحانية في معظم اللجان، وأن الورقة الامتحانية مطابقة للمواصفات الوزارية، كما توافرت أجواء الهدوء والنظام فى جميع اللجان.وعلى صعيد آخر تابع وكيل الوزارة امتحانات الصف الثاني الثانوي العام التي انطلقت أيضًا اليوم، وذلك عبر غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، وتواصل أعضاء الغرفة مع الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية عبر الهاتف و"الفيديو الكونفرانس"، وقد أدى الطلاب البالغ عددهم 5856 طالبا وطالبة امتحانهم اليوم، في مادة اللغة العربية بالفترة الأولى، ومادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات في الفترة الثانية، وذلك طبقًا للجدول المعلن من قبل الوزارة وتمكن أكثر من 92% من الطلاب من الدخول على المنصة الامتحانية، بينما لم يتمكن البعض الآخر من الدخول، وتم إثبات هذه الوقائع من خلال محاضر رسمية تم إرسالها للوزارة، حرصًا على مصلحة الطلاب.وعلى الجانب الآخر قال "قبيصي"، إنه انطلقت اليوم أيضا امتحانات الصف الثاني الثانوي الفني، حيث أدى الطلاب البالغ عددهم 12103 طلاب وطالبات بتخصصات (الصناعي - التجاري - الفندقي- الزراعي - المزدوج) امتحاناتهم الورقية في مواد منوعة حسب الشعبة، ومن خلال متابعة عدد من المسؤولين وأعضاء المتابعة، تبين انتظام اللجان وتطبيق الإجراءات الاحترازية.واختتم وكيل الوزارة حديثه، بالتأكيد على أن امتحانات المرحلة الثانوية مستمرة، بينما تنطلق غدًا امتحانات الصف الخامس الإبتدائى، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق.