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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أذربيجان تسجل 270 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:40 م
السلطات الصحية في
السلطات الصحية في أذربيجان
ا ش ا
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سجلت السلطات الصحية في أذربيجان 270 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 234 ألفا و637 إصابة.

وأوضح مجلس الوزراء، وفقًا لوكالة أنباء "تريند" الأذرية، اليوم الأحد، أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و220 شخصًا عقب تسجيل حالتي وفاة.

وأشار إلى أن إجمالي المتعافين بلغ 228 ألفًا و768 شخصًا، بعد تسجيل 117 حالة تعاف جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، لافتة إلى أنه تم، على مدار اليوم السابق، إجراء 7 آلاف و444 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و598 ألفًا و679 اختبارًا منذ بدء تفشي الوباء وحتى الآن.

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