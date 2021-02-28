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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير41 محضر تمويني في حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:22 م
العميد محمد صلاح
العميد محمد صلاح
المنيا ـ على حسين
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شنت إدارة تموين بندر المنيا، حملة للمرور على العديد من الأسواق والمخابز البلدية، لمتابعة الإجراءات الاحترازية، ومدى جودة المنتجات المقدمة للمواطنين، أسفرت عن تحرير 41 مخالفة تموينية متنوعة.

و قال العميد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن المخالفات جاءت ما بين 29 محضرا في مجال الأسواق والمحلات العامة، تنوعت بين محاضر شهادة صحية، وبدون ترخيص، ومنتهي الصلاحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومحاضر غير مطابقة للمواصفات، ومحضر قائمة الأسعار، وفي مجال المخابز البلدية تم تحرير 12 محضرا، منها 9 محاضر عدم نظافة أدوات العجن، ومحضر إنتاج خبز ناقص الوزن١٢جم، ومحضر عدم الاحتفاظ بسجل الزيارة، ومحضر عدم حمل شهادة صحية.

وأكد رئيس مركز ومدينة المنيا، على استمرار اعمال المتابعة الدورية والتفتيش على الأسواق والمخابز، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، والتأكد من جودة المنتجات المقدمة للمواطنين.

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