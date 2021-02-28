الحكومة الألمانية تخطط لدراسة عن العنف فى نطاق العلاقات الزوجية

تخطط وزارتا الأسرة والداخلية بألمانيا لإجراء دراسة علمية عن العنف بين شركاء الحياة والأزواج في ألمانيا.وقالت متحدثة باسم وزارة الأسرة، إنه سيتم رصد "العنف ضد المرأة والرجل، لا سيما في نطاق العلاقات الزوجية، والعنف الجنسي".وسوف تشارك الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم في ألمانيا في الدراسة أيضا، ومن المقرر أن تتوافر نتائج الدراسة في عام 2024.وقالت المتحدثة إن هناك نقصا في ألمانيا حول "معلومات محدثة مثبتة علميا عن مدى انتشار العنف ضد النساء والرجال وحجمه وأشكاله.. من المقرر من خلال هذه الدراسة العلمية تحديد بيانات صحيحة من أجل التمكن من تطوير وتوسيع نطاق عروض دعم ومساعدة بشكل موجه على نحو أكبر ناحية الهدف".