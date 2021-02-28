مباحثات عمانية كويتية حول دعم مسيرة التعاون الخليجى

بحث نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد في العاصمة مسقط، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، عددا من القضايا الراهنة المتعلقة بدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي.وذكرت وكالة الأنباء العمانية، اليوم، أنه في مستهل اللقاء سلم الوزير الكويتي رسالة خطية إلى سلطان عمان هيثم بن طارق من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين ودول المنطقة.ووفق الوكالة، جرى استعراض العلاقات المتنامية الوطيدة بين السلطنة والكويت انطلاقًا من الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين، كما تم استعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأمور ذات الاهتمام المشترك.