ضبط 5 أطنان زيت طعام فاسد بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية بالاشتراك مع مديرية التموين، اليوم الأحد، من ضبط 5 أطنان زيت طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن لزيوت الطعام دون ترخيص، وذلك قبل طرحها للبيع فى الأسواق.كان العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، تلقى إخطارا بضبط 5 أطنان "زيت طعام" معبأة داخل خزانات يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مخزن لزيوت الطعام "دون ترخيص" بنطاق المحافظة، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة العامة لتجري شئونها.