صالح عباس يشدد على متابعة الإجراءات الاحترازية في الامتحانات

تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الثاني ‏الثانوي، والتي انطلقت اليوم الأحد، حيث تفقد لجان معاهد القاهرة الثانوي ‏ومعهد البراموني الإعدادي، ومعهد فتيات العباسية، وأدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادتي ‏القرآن الكريم والتربية الإسلامية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي الامتحان في مادتي ‏القرآن الكريم والفقه، في حين أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مواد القرآن الكريم والفقه والمنطق.وشدد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية على اتباع الإجراءات الاحترازية، والتي تبدأ من الكشف الحراري أثناء ‏دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات، حفاظًا ‏على سلامتهم وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات، مضيفًا أنه سيتم استئناف ‏الدراسة عقب الانتهاء من ‏الامتحانات مباشرة.