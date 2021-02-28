«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى المانجو

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول المانجو مراعاتها، خلال شهر مارس.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث البساتين في الآتي:أولا: أهم العمليات1- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم بالكميات المقررة والمدونة بالجدول.2- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة.3- فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة.4- الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر.5- الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغري.6- الري الفوري بعد سقوط الأمطار حتي لا يحدث تراكم للأملاح حول الجذور وموت الأشجار.7- وقف أي رش في حالة سقوط الأمطار أو الهواء الشديد.8-الالتزام بتوصيات والتركيزات المدونة على عبوات الرش، سواء الرش الفطري أو الرش الحشري، لضمان الوصول إلى أفضل النتائج وتغيير المبيد في كل رشة إن أمكن ذلك.9- الرش في الصباح الباكر أو آخر اليوم، وعدم الرش في الحرارة العالية، حتى لا يحدث احتراق الأوراق.10- التأكد من صلاحية المبيد المستخدم قبل الزوبان في الماء لضمان تحقيق الكفاءة المطلوبة11-التخلص من السرطانات والتكتلات وتطهير أماكن القص بأي مبيد فطري.13- بداية تجهيز الجور للشتلات الغائبة بالمقنانات السماية في 153.14- تفطيم الشتلات في المشتل من داخل الصوب ونقلها إلى المانشر الخارجي، لإعداها للبيع والزراعة من 15-3 حتلا 15-5 "العروة الربيعية".ثانيا: التسميد1- تسميد أشجار المانجو التي تروى بالتنقيطالرية الأولى: 2 ك سلفات نشادر + 1 ك سلفات ماغنسيومالرية الثانية: 2 ك سماد مركب 19 -19-19الرية الثالثة: 2 ك سلفات بوتاسيوم +2 لتر حامض فوسفوريك.الرية الرابعة: 2 ك نترات كالسيوم.- الرش الورقي1- لزيادة نسبة العقد عند بداية التزهير يتم استخدام كولتار "مركب اكسينى" بمعدل 75سم 100 لتر ماء.2-يتم الرش الورقى بالمعدلات الآتية فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار:"200جم سلفات + 200جم زنك مخلبى+ 200جم منجنيز مخلبى+ 100جم سلفات نحاس+ 100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس+ 250جم يوريا (لرفع كفائة الامتصاص) 600 لتر ماء".ثالثا: برنامج الريالسنة الأولى 15 لتر الشجرة.السنة الثانية 15 لتر الشجرة.السنة الثالثة 20 لتر الشجرة.السنة الرابعة 20 لتر الشجرة.السنة الخامسة 35 لتر الشجرة.السنة السادسة 40 لتر الشجرة.السنة السابعة 50 لتر الشجرة.برنامج الرييتم تقسيم الري إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1.30 ساعة في الرية، 45 دقيقة ري بدون تسميد، 30 دقيقة ري بتسميد، 15 دقيقة غسيل الشبكة من التسميد مباشرة.رابعا: برنامج المكافحةمقاومة الأمراض الفطرية والآفات الحشرية والحيوانية1- رش كوسيد 2 جم لتر ماء + مادة ناشرة بمعدل 12 سم لكل لتر ماء.2- رش بانش بمعدل 12 لتر ماء+ مادة ناشرة بمعدل 12 سم لكل لتر ماء.3-رش مركب كبروس ام 1لتر+ سوبرالت بمعدل 500سم 004 لتر ماء.4- رش تلت بمعدل 100600لتر ماء+ مادة ناشرة بمعدل 12 سم لكل لتر ماء.5- مكافحة الأكاروسات بإضافة الفيرتيميك بمعدل 25سم 100 لتر ماء + مادو ناشرة 12سم.6- مكافحة الحفارت السيديال بمعدل 3سم لتر ماء+ زيت معدني 1سم لتر ماء.7- مكافحة الحشرات الثاقبة الماصة "المن والتربس والجاسد" باستخدام كلوبريد 35% بمعدل 30سم 100 لتر ماء.