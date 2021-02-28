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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية: 20300 شخص تلقوا لقاحًا مضادًا لكورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:26 م
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
وكالات
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تلقى حوالي 20 ألفا و300 شخص لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، منذ إطلاق حملة التطعيم العامة في البلاد ضد الجائحة أمس الأول الجمعة، طبقا لما ذكرته شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

وطبقا للهيئة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، فإن 1217 شخصا تلقوا لقاحاتهم أمس السبت، بعد أن تلقى حوالي 19100 شخص اللقاح في اليوم السابق.

وبلغ العدد الكلي 20322 شخصًا.

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