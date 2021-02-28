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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي البصل

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:12 م
زراعة البصل
زراعة البصل
عبدالناصرمحمد
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أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر مارس.

وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:
- إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:

1- حصاد الحقول التى وصل والتى وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50%

2- القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوم

3- إجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور بعد الجفاف

4- الفرز والتدريج والتعبئة

- إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:

1- الاستمرار فى نقاوة الحشائش

2- إجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس

3- استمرار عمليات الرى بانتظام

- إنتاج البصيلات بالوجه القبلي:

1 - الاستمرار فى نقاوة الحشائش

2- إجراء الرش الوقائى والدورى ضد حشرة التربس والبياض الزغبى واللطعة الأرجوانية

3- انتظام عملية الرى

- إنتاج بذور البصل (البصل الروس)

1- إجراء نقاوة الحشائش

2- إجراء الرش الوفائى ضد البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية

3- منع الرش الحشرى حتى لا يؤثر على الحشرات الملقحة عند تفتح 10% من الأزهار

4- إجراء عملية الرى بانتظام ويراعى عدم حدوث تعطيش وأن يكون الرى على الحامى.

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