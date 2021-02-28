«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي البصل

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول البصل مراعاتها، خلال شهر مارس.وتمثلت التوصيات التي أعدها معهد بحوث المحاصيل الحقلية في الآتي:- إنتاج البصل الفتيل بالوجه القبلي:1- حصاد الحقول التى وصل والتى وصل نسبة النضج والرقاد فيها 50%2- القيام بعملية التسميط لمدة 15 -21 يوم3- إجراء تقطيع العروش وتهذيب الجذور بعد الجفاف4- الفرز والتدريج والتعبئة- إنتاج البصل الفتيل بالوجه البحري:1- الاستمرار فى نقاوة الحشائش2- إجراء الرش الدورى الوقائى بالمبيدات الموصى بها والتركيز على مبيدات مقاومة البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية وكذلك حشرة التربس3- استمرار عمليات الرى بانتظام- إنتاج البصيلات بالوجه القبلي:1 - الاستمرار فى نقاوة الحشائش2- إجراء الرش الوقائى والدورى ضد حشرة التربس والبياض الزغبى واللطعة الأرجوانية3- انتظام عملية الرى- إنتاج بذور البصل (البصل الروس)1- إجراء نقاوة الحشائش2- إجراء الرش الوفائى ضد البياض الزغبى واللطعة الأرجوانية3- منع الرش الحشرى حتى لا يؤثر على الحشرات الملقحة عند تفتح 10% من الأزهار4- إجراء عملية الرى بانتظام ويراعى عدم حدوث تعطيش وأن يكون الرى على الحامى.