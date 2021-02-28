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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 25 محضر عدم ارتداء الكمامة ورفع 20 طن مخلفات بالمنيا

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:35 م
حملة مخلفات بالمنيا
حملة مخلفات بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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قاد الدكتور رجب قياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، اليوم، حملة للمتابعة المستمرة للالتزام بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، تنفيذا لقرارات رئيس الوزراء، تم خلالها تحرير ٢٥ محضر مخالفة عدم ارتداء كمامة.

وأوضح "قياتي" أنه تم المرور على المقاهي والمحلات والصيدليات بقرية نزلة حسين، خلال حملة رافقه خلالها مصطفى الدبيكي رئيس قرية نزلة حسين ومحمد سلطان عضو المتابعة، وشريف حسين عضو شنون قانونية، وياسر مدين مسئول الأمن.

من ناحيته أكد العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن جهود الوحدة المحلية والأحياء والقرى التابعة بتنظيم دوريات مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحتزارية الخاصة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض التجمعات وغلق الأسواق.

وأضاف رئيس المركز أنه في سياق استمرار أعمال النظافة حفاظا علي الصحة العامة، استمرت الوحدة المحلية بنزلة حسين في أعمال النظافة اليومية ورفع التراكمات من قرى سوادة والشرفا وزاوية سلطان، حيث تم رفع 20 طن مخلفات من نواحي وقرى وعزب الوحدة المحلية.

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