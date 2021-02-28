رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قوى عاملة النواب»: مشروع قانون «بوابة العمرة» ضربة قاضية للسوق السوداء

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:10 م
مجلس النواب
مجلس النواب
عائشة حسن
طباعة
أشاد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة.

وأعرب عادل عبد الفضيل، في بيان، على تقديره التام لما تقوم به الدولة المصرية وقيادتها السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل "رقمنة" كافة الخدمات والتعاملات والإجراءات التي تتم بكافة قطاعات الدولة ومن ضمنها إجراءات العمرة.

وأوضح رئيس القوى العاملة، أن إنشاء البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة يفتح مجالا واسعًا ما بين الجانب المصري والجانب السعودي من أجل منح الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سلطة إصدار تأشيرات العمرة بشكل مُقنن وموثق، وهو ما يقضي تمامًا على فكرة السوق السوداء التي كانت منتشرة خلال الأعوام السابقة، كما أنها تُسهل على المواطنين إجراءات تلك الرحلة المُباركة من حيث القضاء على أزمة عدم وجود تذاكر طيران بالشكل الكافي أو عدم وجود أماكن إقامة تساع الأفواج المصرية بالأراضي المُقدسة.

واختتم عبد الفضيل بيانه، بتثمين كافة الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي تعمل عليها الحكومة بشكل عام من أجل تسهيل كافة التعاملات التي تواجه المواطنين وأيضًا من أجل الحد من السوق السوداء أو المنتفعين من عدم الرقمنة، من خلال استغلال المواطنين لإنهاء أيًا من تلك المعاملات أو الإجراءات بشكل غير قانوني.

موضوعات متعلقة

نماذج امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

«تشريعية البرلمان» تناقش تعديلات «مستقبل وطن» على قانون الشهر العقارى

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي بعدد من المدارس

image description

انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

image description

الجمال يتفقد لجان الامتحانات داخل جامعة أسيوط

image description

وكيل صحة دمياط يتابع حملة تطعيم شلل الأطفال

image description

10825 طالبا أدوا امتحاني اللغة العربية والتفاضل بدمياط

الأكثر قراءة

السيسى يطمئن على إجراءات استئناف الفصل الجامعى الثانى.. ويوجه بالالتزام بإجراءات سلامة الطلاب

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

التعليم: من يتعرض لصعوبة خارجة عن إرادته بالامتحان لن يُضر إطلاقًا

تسريب امتحان «عربي تانية ثانوي» (صور)

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

تردد القنوات التعليمية الجديدة على النايل سات 2021

الحكومة الألمانية تخطط لدراسة عن العنف فى نطاق العلاقات الزوجية

استطلاع: 75% من الألمان يؤيدون إعادة فتح المحال التجارية

أيام زمان

قصة حرق سهير زكى لـ 20 بدلة رقص

رسالة محمد الموجى للفنانة شادية

«ذهبت للعزاء بملابس مغرية».. موقف محرج فى حياة نبيلة عبيد

موقف محرج للفنان محمود ياسين أثناء تصوير فيلم «امرأة لا تخلع ملابسها»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
فساد الرأي
مؤمن المحمدي
مكسب بزرميط
ماجد حبته
ابتزاز على نار هادئة
د.أحمد الخميسى
شخصيات مشهورة.. الأصل والصورة
المزيد

الثقافة

الثقافى الفرنسى يحتفل باليوم العالمى لحقوق المرأة أونلاين

فتح باب التقديم لمنحة «كاتب مدينة جراتس» بالنمسا

تحت رعاية السيدة انتصار السيسى.. تفاصيل جائزة الدولة للمبدع الصغير

«كيان» تتعاقد مع يوسف زيدان لإصدار كتبه