«قوى عاملة النواب»: مشروع قانون «بوابة العمرة» ضربة قاضية للسوق السوداء

أشاد النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلات العمرة.وأعرب عادل عبد الفضيل، في بيان، على تقديره التام لما تقوم به الدولة المصرية وقيادتها السياسية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في سبيل "رقمنة" كافة الخدمات والتعاملات والإجراءات التي تتم بكافة قطاعات الدولة ومن ضمنها إجراءات العمرة.وأوضح رئيس القوى العاملة، أن إنشاء البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة يفتح مجالا واسعًا ما بين الجانب المصري والجانب السعودي من أجل منح الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية سلطة إصدار تأشيرات العمرة بشكل مُقنن وموثق، وهو ما يقضي تمامًا على فكرة السوق السوداء التي كانت منتشرة خلال الأعوام السابقة، كما أنها تُسهل على المواطنين إجراءات تلك الرحلة المُباركة من حيث القضاء على أزمة عدم وجود تذاكر طيران بالشكل الكافي أو عدم وجود أماكن إقامة تساع الأفواج المصرية بالأراضي المُقدسة.واختتم عبد الفضيل بيانه، بتثمين كافة الإجراءات التنفيذية والتشريعية التي تعمل عليها الحكومة بشكل عام من أجل تسهيل كافة التعاملات التي تواجه المواطنين وأيضًا من أجل الحد من السوق السوداء أو المنتفعين من عدم الرقمنة، من خلال استغلال المواطنين لإنهاء أيًا من تلك المعاملات أو الإجراءات بشكل غير قانوني.