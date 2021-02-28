الإمارات تقدم 5 آلاف جرعة جديدة من لقاح كورونا

ذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أنه تم تقديم 5 آلاف و372 جرعة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 6 ملايين و20 ألفا و461 جرعة، بمعدل توزيع يبلغ 60.87 جرعة لكل 100 شخص.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن ذلك يأتي تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19"، سعيًا للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".