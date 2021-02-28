ماليزيا تسجل 2437 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، 2437 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتتجاوز حصيلة الإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة حاجز الـ300 ألف إصابة.وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، في بيان، نقلته صحيفة "مالاي ميل" المحلية إن من بين الحالات الجديدة المسجلة اليوم 2435 إصابة محلية وحالتان وافدتان من الخارج، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي لإصابات "كوفيد-19" في ماليزيا بلغ الآن 300 ألف و752 حالة، ولا يزال هناك 26 ألفا و205 حالات إصابة نشطة في أنحاء البلاد.وأشار إلى تواجد 202 حالة حاليًا في وحدات العناية المركزة، من بينها 93 تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي، موضحا أن 3 آلاف و251 حالة تماثلت للشفاء اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد إلى 273 ألفا و417 متعافيا.