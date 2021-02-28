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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماليزيا تسجل 2437 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 28/فبراير/2021 - 03:22 م
كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا
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سجلت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الأحد، 2437 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتتجاوز حصيلة الإصابات التي سجلتها البلاد منذ بداية الجائحة حاجز الـ300 ألف إصابة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نور هشام عبد الله، في بيان، نقلته صحيفة "مالاي ميل" المحلية إن من بين الحالات الجديدة المسجلة اليوم 2435 إصابة محلية وحالتان وافدتان من الخارج، مشيرًا إلى أن العدد الإجمالي لإصابات "كوفيد-19" في ماليزيا بلغ الآن 300 ألف و752 حالة، ولا يزال هناك 26 ألفا و205 حالات إصابة نشطة في أنحاء البلاد.

وأشار إلى تواجد 202 حالة حاليًا في وحدات العناية المركزة، من بينها 93 تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي، موضحا أن 3 آلاف و251 حالة تماثلت للشفاء اليوم، ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين في البلاد إلى 273 ألفا و417 متعافيا.

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