محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع اللجنة العليا للنقل والمرور

عقد، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لحركة النقل والمرور بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية. وبحضور رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالمحافظة، والعميد عماد سرحان،قائد مرور الإسماعيلية، والنقيب محمد سليمان، رئيس مباحث المرور، وممثلي الهيئة العامة للطرق والنقل، ونقيب السائقين ومدير مشروع المواقف ورئيس الجمعية العامة لنقل الركاب.وخلال الاجتماع تم مناقشة الطلبات المقدمة من المواطنين لإدارة مرور الإسماعيلية، لعرضها على اللجنة العليا لحركة النقل والمرور برئاسة المحافظ والذي صدق بالموافقة على اثنين من الطلبات المقدمة التي تختص بإحلال 10 سيارات اجرة طبقا للقانون مع الالتزام التام بالتشغيل بالغاز الطبيعي للسيارات الأجرة،فيما تم إحالة طلبين بخصوص ترخيص أتوبيسات رحلات للدراسة بشكل وافي وإعادة عرضها على اللجنة، فيما تم رفض طلب إعادة ترخيص أتوبيس لإحدى الجمعيات لمخالفة قوانين المرور.كما تم خلال الاجتماع عرض دراسة عن تراخيص اتوبيسات الرحلات ووجه المحافظ بدراستها قانونيا تمهيدا لإقرارها، وتم عرض الطلبات المقدمة من المواطنين لمشروع مواقف سيارات الأجرة والسرفيس على اللجنة لمناقشتها، واتخذ المحافظ قرارا برفض 5 طلبات مقدمة لتغيير خطوط سير لمركبات أجرة لعدم الاخلال بالنظام العام لحركة النقل والمرور والتأثير على مصالح عامة المواطنين.كما وجه "بشارة" بسرعة الدراسة خلال أسبوع للطلب المقدم للجنة بتوفير قطعة أرض بمركز ومدينة أبو صوير لنقل الموقف بها، نظرا لوجود الموقف الحالي على الأسفلت والطبان الترابي للطريق وهو ما يشكل يشكل مصدرا أساسيا للحوادث، وكذلك تنفيذ مخالفة خط سير المركبات التي تحمل لوحات معدنية اجرة الإسماعيلية بشكل يومي بدلا من كل 48 ساعة.وفى نهاية الاجتماع وجه المحافظ بعودة الاتوبيس الذى كان يعمل بقرية أبو خليفة لنقل المواطنين، من داخل القرية لموقف السرفيس الموجود خارج القرية مقابل 1 جنيه، بدءا من الغد تيسيرا على المواطنين.