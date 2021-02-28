انتظام لجان الامتحانات لطلاب الدراسات العليا بجامعة أسيوط

شهدت جامعة أسيوط، انتظام أعمال امتحانات لفصل الدراسي الأول لطلاب مرحلة الدراسات العليا (ماجستير دبلوم) نظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2020-2021 بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، والتي انطلقت اليوم الأحد الموافق 28 من فبراير الجارى، وذلك وسط تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد.حيث قام الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال لجان الكلية، بحضور الدكتور محمد حلمي الحفناوي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سحر بطرس وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد ثابت بدارى رئيس قسم التصوير وعميد الكلية السابق؛ وذلك للاطمئنان على مدى التزام اللجان بالإجراءات الاحترازية وعلى رأسها ضرورة ارتداء الطلاب للواقي الطبي، والحفاظ على مسافات بينية بين كل طالب وآخر، توافر أدوات التعقيم داخل وخارج اللجان، وهو ما تم بالتعاون مع مجلس اتحاد طلاب الكلية والذين حرصوا على التواجد خارج اللجان لمتابعة عمليات تعقيم الطلاب وتطهير اللجان.ومن جانبه فقد أوضح الدكتور محمد حلمى الحفناوي، أن عدد الطلاب الممتحنين بمرحلة الدراسات العليا بالكلية بلغ نحو 14 طالبا بواقع 2 طالب للدبلومة و12 طالبا للماجستير بأقسام التصوير والعمارة والنحت، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تنتهي أعمال الامتحانات يوم الاثنين الموافق الـ8 من مارس.