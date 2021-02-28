اليونان تطالب تركيا بإثبات استعدادها لاستمرار المباحثات الثنائية

طالبت اليونان، اليوم الأحد، تركيا بإثبات استعدادها لاستمرار المباحثات الثنائية، وذلك بحسب ما أفادت به قناة العربية في نبأ عاجل لها.و كان نائب وزير الخارجية اليوناني ميلتياديس فارفيتسيوتيس، قد أعلن في وقت سابق، أن تركيا يجب أن تتوقف عن التصريحات التي تؤجج التوتر، وتمتنع عن الإجراءات التي لا تساعد على خفض التصعيد إن كانت ترغب بالاقتراب من أوروبا، نقلا عن وكالة أنباء اليونان.