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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بقرية «الجرنوس»

الأحد 28/فبراير/2021 - 02:56 م
قافلة طبية
قافلة طبية
المنيا ـ على حسين
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أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن تنظيم قافلة طبية علاجية في قرية الجرنوس بمركز بنى مزار خلال يومي 1 و2 من مارس المقبل، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفي إطار الاهتمام بصحة المواطنين من اهالي المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ستضم العديد من التخصصات منها «الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر»، مشيرًا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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