دافئ نهارًا شديد البرودة ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد بارد على جنوب سيناء.وقال خبراء الأرصاد، في بيان اليوم الأحد، إنه من المتوقع أن تكون سرعة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، نشطة على السواحل الغربية وجنوب سيناء.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع الخبراء أن تكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 23 12الإسكندرية 20 13وادي النطرون 20 11طنطا 22 12شبين الكوم 23 12دمنهور 22 13بلطيم 22 13مطروح 19 12السلوم 19 09سيوة 23 11بورسعيد 21 13دمياط 20 12الزقازيق 23 12المنصورة 22 12الإسماعيلية 23 11السويس 23 12العريش 20 10رفح 20 10رأس سدر 23 12نخل 22 09نويبع 24 14طابا 23 13كاترين 17 05الطور 24 14شرم الشيخ 25 16الغردقة 24 15مرسى علم 24 15الفيوم 23 10بني سويف 23 10المنيا 23 09أسيوط 23 08سوهاج 24 09قنا 24 10الأقصر 25 11أسوان 26 11إدفو 26 12أبوسمبل 26 11الوادي الجديد 25 10شلاتين 27 16أبو رماد 26 17حلايب 26 17رأس حدربة 25 18