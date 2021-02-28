وكيل «صحة أسوان» يجري جولة لمتابعة أعمال حملة شلل الأطفال (صور)

أجرى الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسوان، اليوم الأحد، جولة ميدانية شملت المرور ومتابعة عمل الفرق الثابتة التابعة للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، خلال فعاليات الحملة في يومها الأول، بالمركز الطبي، ومكتب صحة أول بمدينة أسوان، ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي، وأحمد عاطف، مراقب أول التطعيمات بالمديرية.كما حرص وكيل وزارة الصحة بأسوان، علي تفقد سير العمل مع الفرق المتحركة في عدد من الشوارع،وتأتي تلك الحملة ضمن حملات التطعيم ضد شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض.وجاء ذلك في إطار إطلاق مديرية الشؤون الصحية بأسوان، فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات بإجمالي 257 ألف و219 طفل وطفلة، وذلك عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالي 1201 فريق، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.